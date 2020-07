1º BPM/PMAC – A operação Bujari Seguro, realizada pelo 1° Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) em conjunto com os Batalhões de Operações Especiais (Bope), de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) e o Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), resultou na apreensão de 712g de cocaína e 98g de maconha, transportados por um adolescente.

Os policiais montaram uma barreira policial e iniciaram as abordagens. Durante as buscas, realizadas com o apoio da Companhia de Cães (CPCães/Canil), em um ônibus que fazia a rota Rio Branco/Cruzeiro do Sul, o cão policial Dante deu “sinal” para a mochila que um adolescente trazia consigo, onde foi encontrada a droga.

O adolescente apreendido, as drogas e outros objetos relacionados à ocorrência foram apresentados na Delegacia de Flagrantes (Defla) para as providências cabíveis.