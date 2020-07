Sem respeitar as medidas de prevenção ao Covid-19, como distanciamento e uso de máscaras, o vereador Omar Farias, o Mazinho da BR (MDB), publicou em suas redes sociais fotografias de uma reunião política na Comunidade Campinas, na BR-364, que mostra claramente as aglomerações com vários moradores, sem falar na exposição que causou a pessoas de grupo de risco.

Na publicação, o vereador relata que esteve ainda em outras comunidades rurais, na BR-364, locais escolhidos pelo parlamentar como ‘foco’ durante as campanhas. Nas fotos é possível notar que a maioria das pessoas presentes na reunião também não usavam máscara.

O Hospital do Juruá continua com alto número de pessoas internadas com Covid-19. Neste final de semana a unidade tem média de 60 pessoas internadas, fato que não está sendo levado em consideração pelo parlamentar, que não mostra preocupação com as medidas de segurança, ao colocar moradores da zona rural em exposição ao vírus. Com informações Juruá em Tempo