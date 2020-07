Durante a madrugada deste domingo (26), a Polícia Militar do 5º batalhão foi acionada para atender uma ocorrência a respeito de um acidente envolvendo um taxi que aconteceu no município de Brasileia.

Segundo informações, o motorista vinha em direção ao município de Brasileia, quando perdeu o controle do veículo na chegada do município de Brasileia, sentido à Estrada do Pacífico onde ocorreu o acidente com três passageiras.

De acordo com um vídeo que circula nas redes sociais, é possivel perceber que o veículo chegou a capotar, o que deixou as mulheres seriamente machucadas. Quanto ao condutor do veículo, após o acidente ele teriase evadido do local semprestar socorro as vítimas, a polícia acredita que o condutor do veículo, que até o momento não foi identificado, possivelmente estaria embriagado.

As três mulheres que aparecem do vídeo, visivelmente feridas, vítimas do acidente foram encaminhadas para o Hospital Regional do Alto Acre, onde receberam atendimento médico e estão em observação.