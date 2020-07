Na Justiça Eleitoral, contudo, só há informações sobre a metodologia da pesquisa; não os resultados – Foto: Agência Brasil

UOL – Um texto sobre pesquisa que teria sido feita em julho e que afirma que “Bolsonaro está na frente em todos os estados e venceria as eleições no primeiro turno mesmo com Lula sendo candidato” ganhou novo fôlego nas redes sociais e vem se espalhando rapidamente. O levantamento é falso e não tem registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O material enganoso fala em “realizadas pela instituição de pesquisas”, ou seja, o instituto responsável pelo suposto levantamento sequer é citado. Os números apresentados são iguais aos de uma suposta pesquisa do Instituto Paraná, que já foi negada pela própria instituição.

Em nota oficial, o Instituto Paraná afirma que não publicou pesquisa com resultados para todos os estados brasileiros e pede para que as pessoas desconsiderem o conteúdo do material por se tratar de informação falsa. O projeto Comprova não encontrou outras pesquisas com estes índices.

De acordo com o TSE, entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às Eleições de 2018 ou a candidatos devem registrá-las junto à Justiça Eleitoral, como determina a resoulção nº 23.549, de dezembro de 2017.

Como explica um material elaborado pelo jornal “Gazeta do Povo”, divulgar levantamentos falsos ou que não foram registrados pode gerar uma multa de até R$ 100.000 para o veículo de comunicação.

Levantamentos de abrangência nacional podem ser pesquisados diretamente no site do TSE, enquanto pesquisas estaduais ou municipais estão registradas nas páginas dos tribunais regionais eleitorais.

A matéria com a pesquisa falsa foi mais recentemente postada no Twitter pelo perfil de Hélio Nogueira no último dia 20. Até esta quarta-feira (22), este post contava com 795 retweets e 1.504 curtidas.

O conteúdo da suposta pesquisa já foi alvo de investigação da “Folha de S.Paulo”, do site “Boatos.org”, do portal “G1” e da revista “Veja”.