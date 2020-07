O MDB de Cruzeiro do Sul não faz outra coisa senão planejar adentrar para prefeitura de Cruzeiro do Sul novamente, mesmo sabendo que o povo ainda não esqueceu da trágica administração que Vagner Sales exerceu no município.

Com pendências na justiça eleitoral fruto de processos de quando era prefeito, Vagner Sales tentará empurrar o filho Fagner de guela abaixo para tentar alcançar o poder novamente, ainda que seja de forma deturpada.

Recentemente, o leão do Juruá deu uma entrevista ao site Acrenews, onde afirma que na zona rural sempre colocou 2 mil votos de diferença e garantiu que da próxima vez a diferença será maior, o que chama a atenção pois, segundo informações, a pesquisa não é registrada de forma oficial pela justiça eleitoral e possivelmente teria sido manipulada para favorecer o filho de Vagner, Fagner Sales, na disputa pela prefeitura deste ano. E claro. Estão usando de má fé para tentar confundir os cruzeirenses.

A pesquisa é tão fajuta que no cenário atual Fagner sai com vantagem considerável, porém não traz o nome do atual prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, que irá disputar a reeleição pelo PP e com o apoio do governador Gladson Cameli.

Para poder levar uma pesquisa a sério, o mínimo que se pode esperar é uma disputa justa e com a autenticação da justiça eleitoral, diferente destas pesquisa de beira de calçada divulgada nas redes sociais.

Com a boa gestão que Ilderlei Cordeiro e Zequinha Gadelha, hoje os cruzeirenses vivem uma nova perspectiva, totalmente diferente daquela nos tempos do MDB, atualmente o município conta com ações e investimentos em todas as áreas, uma gestão modernizada e com as contas em dia.

Para desespero dos Sales, Ilderlei será pré-candidato a reeleição e terá a oportunidade de dar continuidade as muitas obras e ações que estão em curso.

O grupo de aliados do PP, tem um grande número de partidos e lideranças da sociedade civil, que se juntaram para reafirmar apoio ao projeto que vem transformando a cidade para melhor.

A tal da pesquisa que foi feita claramente para beneficiar os Sales no processo eleitoral deste ano, foi divulgada por um site local, destacando o entusiasmo de Vagner Sales que pensa estar ludibriando os demais.

Veja abaixo a publicação do site Acreano