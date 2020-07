O prefeito Ilderlei Cordeiro visitou nesta sexta-feira (24), os serviços de mecanização agrícola no ramal do Maranhão, derivado do ramal dos Paulinos, na Vila São Pedro. Até junho de 2020, a Secretaria de Agricultura já atendeu 400 famílias rurais com a mecanização agrícola.

Anualmente, a gestão do Prefeito Ilderlei Cordeiro beneficia aproximadamente 1.200 familias, totalizando 1500 hectares que são utilizadas no plantio de mandioca, milho, arroz, feijão, melancia e outras culturas.

A estrutura montada pelo prefeito Ilderlei Cordeiro, para realizar a mecanização agrícola, compreende 11 tratores agrícolas que atendem as comunidades rurais que fazem parte das 07 vilas do município.

O prefeito Ilderlei Cordeiro tem se esforçado para dar melhores condições ao homem do campo, essa é uma das diretrizes da sua gestão. “Nossa missão é investir nestes homens e mulheres.

Desde o início da gestão eu falei que é importante o incentivo à produção, pois sabemos que é através deles que chega o alimento à cidade com qualidade. Anualmente temos contemplado cerca de 1.200 famílias com a mecanização de terra ”, destacou o gestor.

O agricultor familiar Paulo de Souza afirma que se não fosse a mecanização, o processo de plantio seria extremamente difícil. “No terçado e na enxada não conseguimos fazer nem a metade do que é possível com a máquina. Aqui em três dias está tudo pronto então eu só tenho a agradecer ao prefeito, aos operários da máquina, sem eles não teríamos plantação”, agradeceu.

Outra propriedade rural visitada foi a do senhor Pedro Araújo que destacou a importância da gestão municipal no aumento da produção e na redução de gastos com o plantio. O mesmo disse que: “Cuidar da terra precisa ter amor, trabalhar com carinho e quando temos esse apoio do governo municipal tudo facilita para nós produtores. Ganhamos tempo no plantio, na limpeza da roça, consequentemente, teremos uma produção muito maior. Só tenho a agradecer o prefeito Ilderlei Cordeiro e o secretário municipal Genilson Maia pelo excelente trabalho voltado à agricultura familiar.”

O sub-prefeito da Vila São Pedro, Aldemir Leite, endossou o agradecimento. “Aqui nossos produtores são muito dedicados, o prefeito Ilderlei não tem medido esforços, muitos hectares de terras foram mecanizadas aqui e sei que até terminar o verão vamos fazer muito mais”, pontuou.

O secretário municipal de Agricultura Genilson Maia detalhou que a mecanização é essencial para os produtores da agricultura familiar. “Sabemos que quando trazemos tecnologia ao cultivo, a produtividade cresce e por isso prestamos este apoio ao produtor. O sistema adotado nas propriedades é uma tecnologia da Embrapa que possibilita um acréscimo de 20% no plantio. Ou seja, no sistema convencional utiliza-se, aproximadamente 10 mil plantas/ha, e com a tecnologia há um acréscimo para 12 mil plantas/ha”, exemplificou.