Dando cumprimento ao programa vigia, integrado com as demais força de segurança pública do estado – Foto: Gefron

Durante a madrugada deste sábado (26), o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) realizou a operação Horus, através do programa vigia, na região do Alto Acre, que resultou na prisão de um indivíduos em posse que uma grande quantidade de entorpecente.

Segundo informações de um dos Militares que fez parte da operação, a prisão aconteceu após o Gefron realizar uma abordagem a um sujeito que trafegava em uma motocicleta na BR-317, entre os municípios de Epitaciolândia e Xapuri, indo em direção a capital Rio Branco.

Com o suspeito foi encontrado mais de 11 kg de entorpecente, aproximadamente 5,5 kg de oxidado de Cocaína e aproximadamente 6 kg de maconha. Após o flagrante, o infratos foi conduzido a delegacia de Polícia Federal, localizado em Epitaciolândia, para a realização dos procedimentos cabíveis.

Vale levar em consideração, que o Grupo Especial de Fronteira tem intensificado as abordagens em todo o estado do Acre, dando cumprimento ao programa vigia, integrado com as demais força de segurança pública do estado, para proporcionar uma maior segurança e mostrar resultados do trabalho desenvolvido.