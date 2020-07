Para continuar o processo de ensino, aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes da rede municipal de ensino durante a suspensão das aulas, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Educação, está realizando desde o início da pandemia a distribuição de materiais didáticos impressos, com atividades para serem desenvolvidas pelos estudantes com a ajuda dos pais, e apoio dos professores de forma remota.

A distribuição ocorre nas escolas da zona urbana e rural, de ensino infantil, fundamental de 1º ao 9º ano, EJA (Educação de Jovens e Adultos) e AEE (Atendimento Educacional Especializado), totalizando mais de 12,4 mil alunos em toda rede.

De acordo com o secretário municipal de educação, Amarízio Saraiva, as propostas buscam manter a relação entre escola, família e aluno enquanto a suspensão das aulas for necessária, para conter a disseminação da Covid-19.

“Com esse ensino diferente, de forma remota, conseguimos garantir a continuidade no conhecimento, revendo os conteúdos, aflora nas crianças o conhecimento, deixa elas em casa de certa forma ativas, para que no recomeço possamos tê-las com conhecimento constante. Esses materiais são muito importantes para que as crianças continuem com o hábito de ler, de ter o contato com o conhecimento”, destacou o secretário.

Além do material impresso, os professores mantêm constante contato com os estudantes e pais, e realizam propostas de outras atividades didáticas e dinâmicas, por meio de atividades cotidianas, como jogos, brincadeira e leituras.

Na zona urbana as entregas ocorrem de 15 em 15 dias nas instituições de ensino, conforme cronograma de cada instituição.

Na zona rural as equipes gestores entregam o material na casa de cada aluno. Para proteção e conter quaisquer riscos de contágio, todas as pessoas que forem às instituições buscar os materiais deverão utilizar máscaras e respeitar os limites de distanciamento.