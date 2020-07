O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia – Foto: Assessoria PMAC

Durante o serviço operacional desta quinta-feira, 23 de julho, militares do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) apreenderam duas armas de fogo, no bairro João Eduardo, região conhecida como Baixada da Sobral.

A equipe militar realizava patrulhamento de rotina, quando avistou um cidadão em atitude suspeita. O homem ao notar a presença policial tentou evadir-se, mas foi detido pela guarnição.

Durante as buscas, foram localizadas com ele um rifle calibre 44, com 04 cartuchos e também uma escopeta artesanal, calibre 32, também municiada.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.