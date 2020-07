Da assessoria – A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, e o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Edson Rigaud, assinaram nesta sexta-feira (24), no bairro Wanderley Dantas, a ordem de serviço para início das obras de recuperação de vias na Regional Tancredo Neves.

Na região conhecida como parte alta da cidade, além da pavimentação asfáltica e tapa-buracos, a Prefeitura também realiza drenagem de águas pluviais, acessibilidade e sinalização. No total, o investimento é da ordem de R$ 4 milhões, de arrendação própria, para melhoramento de acesso.

Desde o início de janeiro a Prefeitura de Rio Branco tem atuado com toda sua capacidade, por meio da Emurb (Empresa Municipal de Urbanização), e agora com a chegada do verão amazônico, contratou por licitação mais empresas e organizou a cidade em lotes. Em cada regional, no mínimo quatro equipes fazem todo trabalho de recuperação de ruas que possam ser feitos com os recursos disponíveis.

“Esse trabalho é resultado de um planejamento iniciado em 2018 e que vem melhorando ano a ano a capacidade da Prefeitura de fazer os investimentos necessários na cidade, dada a importância da população ter ruas trafegáveis. Cuidar das pessoas é o grande objetivo da nossa gestão, estamos empenhados nisso, mesmo em um conturbado momento de crise sanitária que estamos vivendo, onde o foco principal deve ser sempre a saúde”, ponderou Socorro Neri.

O melhoramento de ruas na Regional Tancredo Neves está sendo desenvolvido pela Empresa Oliveira Construções, que conta com aprovação positiva dos moradores da área.

“O que está sendo feito aqui no bairro foi debatido com a comunidade e a gente deu prioridade para algumas ruas, isso porque, há muito tempo o Wanderley Dantas não vinha recebendo manutenção. A gente reconhece, a prefeita Socorro Neri teve pouco tempo para trabalhar, mesmo assim, trouxe as equipes para o bairro e está nos ajudando muito”, destacou Sidney Matias, presidente do bairro.