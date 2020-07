A Prefeitura de Cruzeiro do Sul finalizou nesta quinta-feira (23), o serviço de limpeza e retirada de entulho de todas as avenidas no município.

O coordenador Igor Neves ressaltou que 19 avenidas receberam os trabalhos. “Existe um trabalho essencial nestas avenidas, pois elas têm um grande fluxo de veículos e pessoas e agora estamos com todas elas limpas, com a varrição em dia, bueiros limpos e todos os serviços necessários”, detalhou Neves.

O coordenador de limpeza lembrou ainda que além das avenidas, a prefeitura está com sete frentes de trabalho atuando dentro dos bairros de Cruzeiro do Sul.

“Em julho conseguimos entrar pela terceira vez nos bairros, são sete frentes de trabalho cuidando do recolhimento de lixos, roçagem, coleta de entulho, varrição, capinação, desobstrução de bueiros e estamos também finalizando as intervenções nas sete vilas da zona rural”, salientou.