A prefeitura de Rio Branco publicou hoje, 24, no Diário Oficial edital para abertura de Processo Seletivo para a contratação de Servidores, por tempo determinado, para funções de Ensino Fundamental, Médio e Superior, que atuarão, neste momento de pandemia e pós-pandemia do Covid-19, nos serviços e programas da Política de Assistência Social.

Serão contratados 81 (oitenta e um) servidores, sendo 23 (vinte e três) com formação em Nível Superior, 54 (sessenta e quatro) com formação Nível Médio e 4 (quatro) Nível Fundamental. Os salários alternam de R$ 1.350 a R$ 2.700 ao mês.

A inscrição e envio da documentação ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de julho de 2020, de forma digitalizada, para o endereço eletrônico www.riobranco.ac.gov.br. A divulgação dos resultados será no dia 10 de agosto de 2020.

Considerando o Boletim Epidemiológico nº 7, de 06 de abril de 2020, do Ministério da Saúde e o Decreto Municipal Nº 196, de 17 de março de 2020, no artigo 10, os quais dispõem sobre as pessoas pertencentes ao grupos de pessoas consideradas vulneráveis frente ao novo coronavírus e considerando a especificidade e a finalidade da referida contratação, não serão aceitas inscrições de candidatos que constituem o grupo de risco de contaminação ao Covid-19: Idade igual ou superior a 60 anos; Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopata isquêmica); Pneumopatas graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC); Imunodepressão; Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); Diabetes mellitus, conforme juízo clínico e Doenças cromossômica.

Vale ressaltar que a classificação dos candidatos inscritos consistirá na análise da documentação entregue no ato da inscrição. Para mais informações, acesse o edital de abertura disponibilizado em nosso site para consulta.

EXTRATO DOE CONCURSO SASDH