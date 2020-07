Dando sequência ao trabalho de manutenção e recuperação de vias nos bairros, a Prefeitura de Rio Branco, vem realizando uma série de ações articuladas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), em várias ruas nas diversas regionais da cidade.

Nesta quinta-feira (23), a prefeita Socorro Neri, assinou a ordem de serviço de manutenção do sistema viário do município na regional São Francisco. Um mapeamento detalhado das vias que precisam de serviços foi realizado pela Prefeitura, em ajustada harmonia com a comunidade local.

“Iniciamos no primeiro dia de 2020 e esse trabalho e segue até hoje. O que estamos fazendo agora é incorporando mais equipes às tarefas para aproveitar melhor esse período que chamamos de verão. Todo trabalho nosso tem esse foco de melhorar a vida das pessoas, a recuperação de ruas também é feita com esse objetivo”, disse a prefeita Socorro Neri.

Para agilizar mais o trabalho, este ano a Seinfra organizou uma metodologia que visa fazer mais e com qualidade, por regionais da cidade. “Incluir a iniciativa privada na manutenção de ruas, tem por ideia ampliar a capilaridade e dar mais agilidade nesse serviço. De maneira que cada regional tenha uma equipe exclusiva para ela, e assim, a gente consegue atacar mais trechos ao mesmo tempo”, explicou Edson Rigaud, secretário da Seinfra.

Presidentes de bairros que integram a regional São Francisco participaram do ato de assinatura da ordem de serviço e aprovaram o modelo estabelecido pela Prefeitura.

“Estão sendo priorizadas as ruas que estão em situação crítica, nesta primeira etapa. Na segunda haverá outra discussão com comunidade, que se sente contemplada pelo que a Prefeitura está fazendo. A gente sabe que é um momento difícil, mas em linhas gerais os serviços estão acontecendo”, destacou Cleilton Oliveira da Silva, presidente do bairro Vitória.

Na regional São Francisco o trabalho está sendo desenvolvido pela Empresa Aquiri Construções que utiliza técnicas modernas, maquinários modernos como equipamento compactador automatizado, por exemplo, o que torna a atuação mais profissionalizada, e assim, produzir melhores resultados.

Em ato contínuo a prefeita Socorro Neri percorreu as obras de melhoramento de vias das ruas João Raimundo, Rui Lino, Anastácio e Travessa Osasco, localizada no bairro João Eduardo.

Aproveitou para conversar com alguns moradores da localidade que se mostraram satisfeitos com as ações realizadas pela atual administração. Sendo observado o distanciamento social, necessário decorrente da pandemia.