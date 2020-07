O Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) prendeu na noite desta quinta-feira (23), uma jovem de 19 anos acusada de comercializar drogas no Canal do Bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

Segundo relatos, uma guarnição do GIRO estava realizando patrulhamento na área, quando avistaram a jovem que ao percebera presença do militares, tentou de evadir do local, mas foi alcançada pelos agentes.

Diante da atitude suspeita, foi realizado revista pessoal e lá os policiais encontraram 21 trouxinha de pasta base de cocaína e uma trouxinha de merla (uma junção das folhas da coca com alguns produtos químicos como ácido sulfúrico, querosene, cal virgem entre outros que ao ser misturado se transforma numa pasta altamente perigosa causando dependência física e psíquica ao usuário).

Diante da situação, a acusada juntamente com os entorpecentes foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a adoção dos procedimentos necessários.