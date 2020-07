Em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, a Fundação FCCV finalizou a construção de mais três salas de expurgos em postos de saúde de Cruzeiro do Sul.

As salas de expurgos são utilizadas para armazenar resíduos que podem ser nocivos à saúde, como sangue, secreções, líquidos, materiais provenientes de cirurgias, objetos cortantes, entre outros.

Nesta semana, foram finalizadas as obras de construção das salas nos seguintes postos de saúde: Luiz Gonzaga, na Vila São Pedro; Francisco Souza dos Santos Zinho Santos – Posto Agricultor, no Centro da cidade; e Euclides Queirós Filho, no bairro Miritizal. Recentemente, a fundação finalizou a construção de uma sala no Posto de Saúde Manoel Rodrigues de Araújo, que fica localizado no bairro de Canela Fina.

As salas de expurgo armazenam temporariamente os resíduos hospitalares e são importantes para prevenir a contaminação que esses produtos podem ocasionar em profissionais de saúde e pacientes.

Estas ações integram o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.