Os dois suspeitos deverão responder pelos crimes de roubos, organização criminosa dentre outros / Foto: Ascom Polícia Civil

Nesta sexta-feira (24), uma guarnição da Polícia Civil do município de Mâncio Lima, sob os comandos do delegado José Obetânio, tirou de circulação dois indivíduos que teriam infringido a lei.

Um deles identificado como Alex Parnaíba do Nascimento foi preso sob acusação de furto e violência contra mulher, já o comparsas identificado por nome de James Elias Saraiva de Souza deverá responder por porte ilegal de arma de fogo e por integrar organização criminosa na região do Juruá.

Segundo informações, os dois indivíduos estariam praticando vários crimes em alguns bairros da cidade, mas com a prisão, o delegado acredita que com a prisão dos suspeitos, a situação no município deve melhorar.

Após a prisão, a dupla foi encaminhada para a Unidade Penitenciária Manoel Neri, localizada em Cruzeiro do Sul.