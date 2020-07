Da Assessoria – Na última quinta-feira (23), o primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB) participou de reuniões em Brasília, onde foram tratados, dentre outras pautas, os investimentos no setor de exportação de produtos do Acre para China e Peru. O parlamentar faz parte a delegação acreana formada por empresários do Estado e representantes da bancada federal.

O grupo se reuniu com o embaixador do Peru, Javier Yépez Verdeguer e também com representantes da Confederação Nacional das Indústrias (CNI). Gonzaga, que sempre defendeu a realização de acordos comerciais entre o Acre e outros países, falou sobre a exportação de carne para China e Peru.

“São agendas positivas que, com certeza, renderão bons resultados para o nosso Estado. Sou um exímio defensor da exportação das carnes bovina e suína do Acre para o Peru e China, pois sei que o nosso Estado possui plena capacidade para isso. Vai gerar mais empregos, renda e crescimento econômico em várias esferas”, disse o parlamentar.

Durante as reuniões, o grupo também apresentou os avanços da ligação terrestre entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa; solicitou apoio para interceder junto ao Ministério da Agropecuária do Peru, para que o calendário da missão veterinária de carne suína, adiado pela Covid-19, aconteça nos próximos meses; também propuseram a realização de uma missão veterinária mixta, que beneficie a habilitação do FRISACRE para a exportação de carne bovina.

O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (PP), declarou seu total apoio às causas defendidas pelo grupo e reiterou a importância desses acordos para o desenvolvimento econômico do Estado. Durante todo o dia de hoje, o deputado Luiz Gonzaga participará de reuniões na Embaixada da China em Brasília.