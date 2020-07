A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), instituição guardiã dos direitos da população, nesta sexta-feira, 24, completa 19 anos de história, lutas, desafios e trabalho em prol da população acreana.

Criada pela lei complementar nº 96 de 24 de julho de 2001, a DPE/AC atua na promoção de direitos humanos e na prestação de assistência jurídica, integral e gratuita aos mais necessitados.

“Hoje é um dia de celebrar toda a trajetória da nossa querida Defensoria Pública e principalmente, de agradecer a todos que fizeram e fazem parte desta instituição”, disse a defensora pública-geral do Estado em exercício, Simone Santiago.

“Embora a situação atual não nos permita comemorar junto à população, promovendo nossos atendimentos itinerantes, quero assegurar a todos que a Defensoria não para, e que o nosso maior presente é continuar garantindo os direitos daqueles que mais precisam”, destacou.

Devido à pandemia, a DPE/AC adotou o trabalho remoto e disponibilizou ferramentas virtuais para aprimorar e otimizar os serviços oferecidos pela instituição.

Caso o cidadão precise de atendimento jurídico, pode entrar em contato por meio do Chat de Atendimento disponível no endereço eletrônico www.defensoria.ac.def.br ou via e-mail, WhatsApp e ligação telefônica, pelos contatos disponíveis em nosso site e redes sociais.