Durante a manhã desta quarta-feira, 22, ocorreu a segunda e última etapa da capacitação direcionada para servidores públicos que trabalham diretamente com a gestão orçamentária de órgãos do Estado para apresentação das novas ferramentas presentes no novo módulo do Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil (Safira).

O Safira é responsável pela execução orçamentária, financeiro e de transmissão bancária de todos os pagamentos do estado, gestão da dívida, suprimento de fundos, controle de diárias e contabilização de dados de todo o Estado do Acre.

A capacitação, realizada pelas equipes do Tesouro Estadual e da Contabilidade Geral do Estado, teve como objetivo preparar os servidores para a utilização do novo sistema, que estará disponível a partir da próxima quinta-feira, 23.

O secretário da Fazenda, Raymson Bragado, ressaltou a importância da capacitação para os órgãos da administração direta do Estado. “A partir de amanhã (quinta-feira), o sistema estará disponível para os órgãos que realizaram o treinamento”, lembra o gestor da pasta.

Bragado destacou ainda que os pedidos de liberação financeira passam a ser feitos única e exclusivamente por intermédio do módulo Safira Web.

O diretor da Contabilidade Geral, Pedro Brilhante, destacou as melhorias que o novo sistema deve trazer para a gestão financeira do Estado do Acre. “O novo módulo nos permite um melhor controle orçamentário e financeiro das execuções de recursos do tesouro estadual”, comenta o responsável e idealizador do projeto, que está sendo elaborado pelo desenvolvedor de sistemas da Secretaria da Fazenda, Márcio Silva.