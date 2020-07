A prefeita Socorro Neri juntamente com o subsecretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Marco Venicios Oliveira visitou as obras em andamento nos bairros Belo Jardim I e Conjunto Canaã.

Atendendo uma reivindicação antiga da comunidade 2.740 metros do Ramal São José estão sendo asfaltados e sinalizados. No bairro Belo Jardim, Socorro Neri vistoriou obras importantes que estão em ritmo acelerado e, respeitando o distanciamento social conversou com moradores.

“São dois mil setecentos e quarenta metros de extensão, onde foi feito drenagem, terraplanagem e pavimentação, aguardando a sinalização horizontal para que possa dar mais segurança aos transeuntes da pista. Vamos fazer a manutenção da ponte do Igarapé Judia, a prefeita Socorro Neri já autorizou também a sequência do Ramal São José, com drenagem e piçarramento”, explicou Marco Venicios Oliveira.

Na sequência, a prefeita seguiu para a ponte do Igarapé Judia, onde determinou uma revisão.

“É uma satisfação poder acompanhar, aqui, junto com o presidente Rodrigo, os serviços que estão chegando a essas comunidades e que vão, certamente, melhorar as condições de vida das pessoas. A Prefeitura tem avançado com políticas públicas, fazendo todo o possível, para torná-las mais eficientes. E, a parceria com as associações de moradores é fundamental para que isso aconteça, estabelecendo as prioridades de vida, de modo, que chegue a quem mais precisa e de forma satisfatória”, destacou Socorro Neri.

Com uma visão final sobre a manhã de vistorias, o presidente da Associação de Moradores do Belo Jardim I, Antônio Carlos Rodrigues de Souza, o “Rodrigo”, que fez questão de acompanhar Socorro Neri parabenizou os trabalhos e disse estar feliz de ver que apesar das dificuldades a Prefeitura está conseguindo melhorar a qualidade de vida das pessoas.

“Quando um representante da comunidade vai conversar com ela em busca de melhorias, seja na trafegabilidade das ruas, saúde, educação, esporte e lazer, é sempre muito bem atendido. A prefeita trouxe a linha de ônibus, o asfalto nos ramais Macarrão e São José, obra que interliga o Belo Jardim ao Conjunto Canaã, tirando do isolamento milhares de pessoas, minha gratidão sempre”, sublinhou Rodrigo.