A noite desta quinta-feira foi bastante agitada na área policial em Rio Branco, onde várias ocorrências foram registradas, uma delas trata-se da apreensão de três adolescentes e uma arma de fogo.

De acordo com informações, uma guarnição da polícia militar estava realizando patrulhamento de rotina na região do Segundo Distrito de Rio Branco, quando avistaram três adolescentes saindo de um terreno baldio localizado no ramal São José, no Bairro Belo.

De imediato, os agentes renderam o trio e em seguida fizeram revista pessoal onde encontraram uma arma de fogo, sendo escopeta calibre 28, com duas munições intactas que estava em posse de um dos menores de idade.

Diante do flagrantes, os adolescentes informaram aos agentes que estavam tentando realizar assaltos a mão armada no local. Em seguida os policiais conduziram os três adolescentes para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a arma e as munições apreendidas.