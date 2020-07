Na noite desta quinta-feira (23), durante patrulhamento de rotina, o Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO), prendeu um monitorado por tornozeleira eletrônica no bairro João Eduardo, na região da Baixada da Sobral.

Segundo informações, dois homens estavam em frente a uma residência localizada na rua Dom Bosco, mas ao avistar a guarnição os dois indivíduos se evadiram do local, porém os militares conseguiram capturar um dos dos homens, trata-se de um monitorado por tornozeleira eletrônica.

Com o indivíduo a polícia apreendeu duas armas de fogo, uma escopeta calibre 32 com uma munição intacta e um rifle calibre 44, com 4 munições intactas. Após a ação, o monitorado e as armas foram levados para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), para a realização dos procedimento necessário.