Governador esteve na comunidade São João, na sede da Coopermogno, para entregar duas agroindústrias que beneficiarão diretamente 60 associados – Foto: Odair Leal

O governador Gladson Cameli sempre defendeu o agronegócio como principal fonte de crescimento econômico do Acre, fomentando o aumento de renda das famílias rurais. Nesta quarta-feira, 22, ele esteve na BR-364, comunidade São João, na sede da Cooperativa de Produtores Familiares e Economia Solidária da Floresta do Mogno (Coopermogno), em Tarauacá, para entregar duas agroindústrias que beneficiarão diretamente 60 associados.

O investimento de cerca de R$ 1 milhão, proveniente do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre (PDSA) – fase 2 e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), permitiu a aquisição de sete agroindústrias.

Na Coopermogno, Cameli entregou uma empacotadeira de farinha e uma agroindústria frutífera, para beneficiamento de polpas de frutas produzidas em várias comunidades, que, ao passar pelo processo de beneficiamento, poderão ser comercializadas diretamente pelos cooperados, sem necessidade do atravessadores.

A subprefeita da Vila Liberdade, Maria Renilda da Costa, a Branca, agradeceu ao governador Gladson Cameli: “Nosso governador está de parabéns pela dedicação, carinho e reconhecimento ao nosso produtor. Esse investimento é muito importante para melhorar a qualidade de vida das famílias rurais, que poderão produzir e vender mais”.

O presidente da Associação Agrícola Mamoré Maracanã, Antônio Leite, disse que há anos as comunidades rurais aguardavam os incentivos do poder público no beneficiamento de frutos e no empacotamento da farinha: “Estamos muito felizes com esse apoio que o governador vem dando ao produtor rural. Era um sonho podermos beneficiar o açaí, o buriti e empacotarmos a farinha, para valorizarmos ainda mais nossos produtos”.

Gladson Cameli afirmou que “com união e esforço da nossa equipe, estamos mostrando que, mesmo respeitando as leis ambientais, é possível fortalecer as políticas do agronegócio e da agricultura familiar, gerando mais emprego e renda em nosso estado”.