Folha do Acre – Na edição do Diário Oficial desta quinta-feira, 23, o prefeito de Acrelândia Ederaldo Caetano (PP), publicou que deverá gastar cerca de R$ 100 mil reais na compra de veículos leves e de passeio para atender as demandas da região, não especificadas.

Ederaldo lançou o pregão para aquisição de dois veículos leves tipo passeio, objeto de convênio nº 865090/2018, firmado entre esta Municipalidade e o Ministério da Defesa.

O valor total do presente contrato é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo seu preço fixo e irreajustável.

Outro lado

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Acrelândia explicou que o dinheiro usado para a compra dos veículos se trata de uma emenda parlamentar do Céssar Messias, na época em que foi deputado federal, e não tem nada a ver com recursos da saúde para enfrentamento à pandemia.

“Esse dinheiro faz parte de uma emenda parlamentar do ex-deputado Céssar Messias, que estava pendente há 2 anos e foi liberado agora. A prefeitura vai entrar com uma contrapartida de cerca de R$ 500 reais apenas. O dinheiro que será usado faz parte de um convênio com a Ministério da Defesa. Não tem nada a ver com dinheiro para combater a Covid-19”, disse a assessoria.