Com discurso de liberdade ao povo Portowaltense, Arnoldo se diz pronto para encarar a missão de derrotar a velha política, que teima em reinar no comando da prefeitura municipal.

O ex-vereador tem experiências de gestão, com passagens marcantes pelo legislativo é reconhecido até hoje como um dos melhores vereadores dos últimos e respeito adquirido em todos os setores da sociedade de Porto Walter.

Findando 8 anos da gestão de Zezinho Barbary (MDB), os partidos se movimentam e dão início as articulações visando a cadeira de chefe do executivo, que estará em disputa que promete ser acirrada.

O PROS, deu todas as garantias de que estará 100% no projeto ousado, que é ganhar a eleição em Porto Walter e para isso buscou um nome com experiência e credibilidade no município.

Arnoldo fez o anúncio oficial em sua página de uma rede social e recebeu diversos comentários, de apoio e manifestação de alegria pela decisão.

“Com fé e a força do povo tenho me motivado cada vez mais a construir junto com você uma Aliança do bem para nossa cidade. Nunca nos acovardamos diante dos obstáculos que a velha política nos impõe. Vamos lutar juntos com o coração cheio de esperança, sem ódio e sem mágoas. Essa mudança começa com você. Juntos somos mais fortes. Agradeço a família PROS ao presidente Dêda e a deputada estadual Maria Antônia pela acolhida.”, disse Arnoldo.