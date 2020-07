Gladson quer o partido apoiando a reeleição da prefeita Socorro Neri (PSB), enquanto outra ala somou parceria com PSD de Petecão e defende candidatura própria; encabeçada por Tião Bocalon.

A exposição e constrangimentos, podem levar a saída de Gladson do partido, inclusive ele próprio já manifestou sua insatisfação com a maneira em que vem sendo contrariado neste debate.

Tendo apoio da senadora Mailza Gomes, presidente da executiva estadual e do grupo mais ligado ao deputado estadual José Bestene, Bocalon crer que será no final de toda essa quebradeira o candidato a prefeito do partido e segue agenda de pré-candidato.

Uma foto divulgada em seu perfil de sua rede social provou que Bocalon segue firme no propósito e que resolveu deixar de lado os anseios de Gladson.

Na Baixada da Sobral, Bocalon visitou a ex-vereadora Graça da Baixada e postou feliz da vida, firme na corrida por apoio de lideranças populares. A foto circula em diversos grupos de WhatsApp e levanta mais discussões, sobre a guerra interna que se encontra o Progressistas.

Segundo informações de fontes, hoje à tarde terá uma reunião entre deputados do PP, com o governador Gladson Cameli. O encontro terá as presenças de Nicolau Júnior, Gerlen Diniz e José Bestene, que juntos apontarão uma saída para tamanha crise que se instalou internamente.