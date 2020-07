O governo dos Estados Unidos quer julgar o fundador dos Wikileaks, de 49 anos, pela divulgação a partir de 2010 de mais de 700 mil documentos confidenciais sobre suas atividades militares e diplomáticas, em particular no Iraque e Afeganistão.

Good morning from me and also from Vivienne Westwood, who just suspended herself inside a giant bird cage outside the Old Bailey and pretended to be a canary in a coalmine to protest the extradition of Julian Assange 🐥 pic.twitter.com/6GxWfB97cS

— Elizabeth Paton (@LizziePaton) July 21, 2020