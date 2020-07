O Prefeito do Município de Bujari, Romualdo Araújo, através da secretaria de obras, deu início esta semana na operação tapa buracos que visa melhorar a trafegabilidade nas ruas da cidade.

Além da operação tapa buracos, a prefeitura também está realizando a recuperação e asfaltamento de algumas vias de Bujari, como a Rua Severino, projetada B que é a principal do Ônibus e a rua Manoel Joaquim de Lima, todas receberão pavimentação, sarjeta, calçadas e meio fio.

As obras estão sendo realizadas com recurso próprio, tendo em vista, que o gestor tem agido de forma responsável com o erário público, para que a população seja beneficiada com uma boa administração.

A prefeitura na pessoa do prefeito Romualdo Araújo quer proporcionar uma melhor qualidade de vida para os munícipes, principalmente diante do cenário atual em que nós enfrentamos com relação a pandemia, porém os trabalhos não param.