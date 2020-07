No início da noite desta quarta-feira (22), uma tentativa de homicídio foi registrada na capital Rio Branco, onde a vítima foi um jovem de 21 anos identificado como Eduardo Rodrigues de Souza.

De acordo com informações, a vítima estava em sua residência, localizada no residencial Rosa Linda, Segundo Distrito de Rio Branco, quando dois indivíduos em uma motocicleta estacionaram em frente a casa do rapaz e um deles (garupa), em posse de uma arma de fogo invadiu a residencia e efetuou vários disparos contra a vítima.

Dentre os vários disparos, apenas um alvejou Eduardo na região do peito, após a ação, os criminosos fugiram do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, onde prestou os primeiros socorros e o encaminhou a vítima ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB), em estado de saúde estável.

A Polícia Militar também foi acionada e colheu as informações, em seguida fez ronda na região e proximidades, mas até o momento ninguém foi preso. Segundo a polícia, a motivação do crime teria sido a guerra entre facções criminosas.