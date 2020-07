Jailson é atualmente vice-prefeito e decidiu se desligar politicamente do prefeito Sebastião Correia (MDB), que faz uma gestão sem grandes resultados e com pouca satisfação dos rodriguenses.

O PCdoB tem uma chapa completa para disputa de vereadores e pode contribuir muito para vitória de Jailson, pois tem lideranças urbanas e rurais que disputarão uma vaga no parlamento e o apoio da deputada federal perpétua Almeida e do deputado estadual Edvaldo Magalhães.

“Estamos decidindo por apoiar o projeto encabeçado pelo Jailson, pois entendemos que Rodrigues Alves perdeu demais com administração do Sebastião. Nossos agricultores pedem socorro, a educação é só retrocesso e na saúde, as suspeitas são de escândalos, por isso estamos somando forças para resgatar o orgulho de nossa gente”, disse Terezinha.

Jailson ainda bisca aliança com o PT do ex-prefeito Burica, que pode sacramentar uma composição ainda mais forte.