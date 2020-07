lza Soares não gosta de aniversários e a chegada aos 90 anos não a fez mudar de ideia – Foto: Reprodução/Instagram/ElzaSoares

“Acho que é tudo igual, eu não sou de festejar muito não. Só tem diferença com o carinho de vocês. Isso é diferente”, diz Elza ao G1 (ouça no podcast acima).

A data exata do nascimento é controversa e dois momentos são celebrados: nesta quarta (22), dia que está em sua carteira de identidade, e em 23 de junho, data que aparece na certidão quando foi emancipada. Mas, para ela, isso não faz diferença, o que importa é a música.

Neste mês de aniversário, ela lançou “Juízo Final”, de Nelson Cavaquinho, em junho, e a inédita “Negão Negra”, com Flávio Renegado será lançada na sexta (24).

A música do rapper mineiro com Gabriel Moura é mais um protesto sobre o racismo estrutural e a sociedade desigual no Brasil.

“Vim do planeta fome continuo no planeta fome. É um país desigual, é uma coisa horrível, a gente vive nisso”, diz a cantora ao relembrar o episódio em que foi constrangida por Ary Barroso no programa de calouros que participou nos anos 50.

Elza Soares na capa do disco ‘Sambas & mais sambas’, de 1970 — Foto: Divulgação

Elza também falou sobre a diferença na reação de ações policiais violentas contra pessoas negras no Brasil e nos Estados Unidos, depois da morte de George Floyd:

“O povo aqui não está nem aí. É mais um que vai embora. Lá não, eles protestam, é bonito, é forte. Acho que lá está certo.”

“Tem que gritar mesmo tem, tem que falar, tem que botar a boca no trombone, tem que gritar.”

Elza Soares passa quarentena no apartamento de Copacabana — Foto: Divulgação/Pedro Loureiro

Carreira sem rótulos

Elza Gomes da Conceição começou cantando sambalanço com “Se Acaso Você Chegasse” em 1959, e se dedicou ao gênero nos anos 60.

Nos 34 discos lançados até 2018, ela se aproximou do samba, do jazz, da música eletrônica, do hip hop, do funk e diz que a mistura é proposital.

“Eu sempre quis fazer coisa diferente, não suporto rótulo, não sou refrigerante”, compara Elza.

“Eu acompanho o tempo, eu não estou quadrada, não tem essa de ficar paradinha aqui não. O negócio é caminhar. Eu caminho sempre junto com o tempo.”

O último disco lançado foi “Planeta Fome” em 2018, e ela diz que não tem planos concretos para outro álbum neste ano. “Ainda não, mas vai surgir. Minha cabeça não para, cara”, afirma Elza.

A única certeza é que não vai parar de cantar: “Nem de brincadeira. Parar por quê? Por que parar? Não tem porque né?”.

Capa do álbum ‘Sambossa’, de Elza Soares, de 1963 — Foto: Reprodução

Quarentena produtiva

Antes do isolamento começar, a cantora viveu momentos de grande emoção no carnaval ao ser homenageada pela Mocidade Independente de Padre Miguel no Rio e pelo bloco Acadêmicos do Baixo Augusta em São Paulo.

Desde março, os dias estão mais tranquilos e ela tem ficado no apartamento no Rio, ouvindo Chet Baker e recebendo a visita de filhos e netos.

Ela também chegou a fazer lives em casa, mas diz que a sensação é estranha e que o palco faz falta. “Eu tenho saudade do palco, lógico. É a minha vida, o meu mundo está ali”, diz.

Como não há outra opção no momento, Elza comemora o aniversário em uma transmissão neste sábado (25).

Questionada se sente medo da pandemia do novo coronavírus, a cantora responde na lata: “Nada me assusta, tudo me apavora”.

“Eu vejo que o ser humano é muito nada. Não somos absolutamente nada. Somos uma folhinha de papel, qualquer gota d’água desmancha. O povo não acredita, ainda não entendeu a fraqueza que ele é. A gente precisa entender que nós somos nada”, explica.

Na rotina da quarentena, a fisioterapia e o banho de sol nua também tem espaço reservado e ela diz que não está parada.

“Tenho feito fisioterapia, faço música, faço tanta coisa nesse meu silêncio que é um silêncio barulhento, entendeu? Estou fazendo muita coisa mesmo”, diz Elza.

Sociedade melhor pós-coronavírus?

A cantora opina que esse momento deveria servir para a sociedade ser mais altruísta: “São sinais que o ser humano tem que aceitar, ouvir, respeitar, se cuidar, olhar mais um pro outro”.

“A gente tem mania de andar de cabeça baixa e não olhar para o próximo. Estamos no momento de olhar para o próximo, vamos olhar, vamos nos ver”, explica.

Otimista, ela acredita que o saldo desse período de pandemia deve ser positivo. “Tem que sair melhor, para pior não adiantava nada então. Sofrer tudo outra vez? Não. Acredito na sociedade. É daqui para melhor”, opina.

Aos 90 anos, a cantora diz que a mensagem que quer passar com as músicas desde o começo da carreira mira dois sentimentos:

“Fé e amor. Você tendo fé, você tem tudo. Você tendo amor, você não precisa de mais nada”.

“Que Deus abençoe a todos e tenhamos, meu Deus, daqui pra frente dias melhores, sem medo, sem susto e vamos que vamos. Sempre aprendendo a lição.”

Por Gabriela Sarmento, G1 Rio