TJAC – O presidente do Tribunal de Justiça Acreano, desembargador Francisco Djalma, recebeu a visita de cortesia do novo comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Paulo César. O encontro aconteceu no edifício-sede da instituição, tendo também a presença do chefe da Assessoria Militar do Tribunal, coronel Dantas.

Ao dar as boas vindas ao novo comandante-geral, a desembargador-presidente destacou a harmonia institucional e abertura permanente de parcerias que concorram para a promoção do bem da sociedade. Ele demonstrou cordialidade, respeito e confiança na Corporação, bem como no profissional que a lidera.

O comandante-geral Paulo César lembrou que é a sua primeira visita oficial ao TJAC, após ter assumido o cargo. Ele enfatizou que trabalhará por uma maior integração com as instituições e as forças da segurança pública. Também se colocou à disposição do Tribunal, inclusive para tratativas e acordos de interesse institucional.