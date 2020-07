A executiva estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), na pessoa do presidente Dêda Amorim, recebeu e executiva municipal do PROS de Epitaciolândia representada pelo presidente Soares, na sede do Partido, em Rio Branco para tratarem sobre assuntos importantes relacionados ao partido.

Além executiva municipal do PROS, estiveram presentes na reunião, o pré-candidato à prefeito de Epitaciolândia, delegado Sérgio Lopes (PSDB) acompanhado de algumas lideranças do PSDB da deputada Mara Rocha, o ex-vereador Gondim e outras lideranças do PROS municipal.

Durante a reunião, o presidente Dêda e o grupo que representa o partido em Epitaciolândia, decidiram em conjunto apoiar a pré-candidatura à prefeito do delegado Sérgio Lopes no processo eleitoral deste ano.

O PROS já vinha conversando com todos os pré-candidatos à prefeito de Epitaciolândia, dialogando com todas as siglas, porém não tinha fechado acordo com nenhum partido até esta terça-feira, na qual a decisão que garante os rumos que o PROS vai seguir, foi tomada.

Além de apoiar, o PROS indicará o vice do delegado Sérgio, no qual o escolhido foi o professor Soares para compor uma chapa majoritária na disputa pela prefeitura. A decisão foi uma questão de princípios, ao conversar com os demais, o PROS percebeu que o delegado Sérgio era a melhor opção, pelo fato de já ter um serviço prestado não só em Epitaciolândia, mas também ao Estado.

Além de levar em consideração a boa aceitação do nome do pré-candidato Sérgio e o carisma e zelo que o mesmo tem com a coisa pública, o PROS visa alcançar seus objetivos em conjunto, conforme a decisão de todo o grupo unido e trabalhando pelo mesmo propósito.