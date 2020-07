O Banco da Amazônia (BASA) anuncia a realização de novo concurso público para a seleção de profissionais da área de Tecnologia da Informação (TI). A previsão de divulgação do edital está entre o final de 2020 e janeiro de 2021. A organizadora será a Fundação Cesgranrio.

De acordo com o Coordenador de Planejamento de Pessoas, Pablo Nahmias, os aprovados para esta área específica ocuparão o cargo de nível superior de TC – Técnico Científico. “Serão ofertadas cinco vagas para preenchimento imediato, além de cadastro de reserva”, informou.

O coordenador adiantou que o BASA somente iniciará, em 2021, o estudo para realização de novo concurso público para o cargo de Técnico Bancário (TB), o qual exige nível médio. “Somente após esse estudo, será informada a quantidade de vagas, informações sobre a contratação da empresa organizadora e demais informações inerentes ao processo”.

A Gerência Executiva de Gestão de Pessoas informa que, em 2018, o BASA realizou concurso público para provimento do quadro de técnicos bancário (TB) e científico (TC) – TI e médico do trabalho, onde foram ofertadas 46 vagas, sendo 20 vagas para TB, 25 para TC-TI e uma vaga destinada para Médico do Trabalho, além da possibilidade de formação de cadastro de reserva.

O resultado final do concurso público 2018 foi homologado no Diário Oficial da União em 03.07.2018, com validade até 02.07.2019. Posteriormente foi prorrogado por mais um ano, tendo validade até 02/07/2020. Neste certame, foram aprovados 350 candidatos para o cargo de TB e 29 para TC-TI. Porém, não houve aprovados para a área de formação de Médico do Trabalho.

As convocações para suprimento das vagas foram iniciadas em janeiro de 2019. “Já foram convocados 171 candidatos para o cargo Técnico Bancário. Desse total, atualmente há 67 candidatos que estão em processo de contratação”, informou Pablo Nahmias.

Todos os dados referentes às convocações podem ser conferidos em www.bancoamazonia.com.br, na aba concurso público 2018.