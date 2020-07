Por unanimidade, os vereadores de Rio Branco aprovaram o Projeto de Lei Complementar N° 14/2020 que instituiu o Aquiri Shopping, na sessão on-line desta terça-feira, 21. Por orientação da prefeita, Socorro Neri, todos os pontos do PL foram discutidos com o Sindicato dos Camelôs e Feirantes de Rio Branco (Sincafe), bem como todas as etapas do projeto desde sua concepção até a fase final.

“O que estamos vivendo aqui hoje é um momento histórico. Entregar uma obra dessa magnitude aos camelôs que passaram tanto tempo trabalhando em condições que já não era mais possível e para população que ganha não somente um novo espaço de comércio e lazer, mas ganha também com toda readequação do entorno”, declarou a líder da prefeita, vereadora Elzinha Mendonça.

Antes da votação, Prefeitura e Câmara realizaram uma audiência pública para discutir o projeto e apresenta-lo à população. Um dos pontos mais discutidos foi o fato de que o projeto prevê a contratação de uma empresa com experiências exitosas no ramo varejista, para fazer a administração do shopping.

“Muitas pessoas não entenderam bem como isso vai funcionar, mas é simples: nós seremos microempreendedores, donos dos nossos estabelecimentos, com total autonomia sobre eles, mas precisamos de alguém que via cuidar da parte administrativa do shopping como um todo. Questão de manutenção do prédio, limpeza, organização, enfim”, explicou o presidente do Sincafe, Jimmy Lima.

O Aquiri Shopping contará com 500 espaços comerciais, entre lojas, quiosques e âncoras, e 97% deles serão destinados aos camelôs do Calçadão da Benjamin Constant, que agora serão cadastrados como microempreendedor individual, passando pelo processo de formalização das empresas e reconhecidos como comerciantes.

“Esse é um marco socioeconômico para nossa categoria que há anos luta para conquistar esse sonho. Quero agradecer a Prefeitura de Rio Branco e todos os vereadores que votaram a favor desse projeto”, destacou o vereador Carlos Juruna, que representa a Câmara de Rio Branco, no Comitê de Transparência do Aquiri Shopping.

A obra do shopping já está com mais de 90% concluída e deve ser entregue à população em breve. “Estamos muito felizes com a aprovação do Projeto do Shopping. Fica o nosso agradecimento aos Vereadores de Rio Branco pela compreensão e postura pública em relação ao Projeto”, frisou o presidente da Comissão de Transparência e secretário de Agricultura Familiar (Safra), Paulo Braña.