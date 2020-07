O trabalho desenvolvido pelo Banco de Alimentos tem beneficiado muitas famílias em Rio Branco. O destaque foi dado pelo líder do PT na Câmara de Vereadores, Rodrigo Forneck, que aproveitou a sessão desta terça-feira, 21, para solicitar que a Prefeitura de Rio Branco reforce os investimentos na política de segurança alimentar.

“A turma que trabalha no Banco de Alimentos do Município é aguerrida e competente, eles conseguiram articular doações e realizar as entregas. Inclusive, no início da pandemia, sugeri que o Banco de Alimentos funcionasse como o grande filtro de doação de alimentos para as pessoas que iriam precisar de comida. E faltou, por parte da Prefeitura, uma atenção”, endossou Rodrigo.

Em sua cobrança de fortalecimento da política de segurança alimentar, Forneck destaca que “é preciso oferecer melhores estruturas, reforçar o trabalho com nutricionistas e equipe de pessoal, para que o Banco de Alimentos se torne referência na arrecadação e distribuição de alimentos em Rio Branco”, frisou, complementando que a política pública de segurança alimentar deve ser institucionalizada e, não, assistencialista.

Rodrigo pediu que o Executivo fortaleça o trabalho desenvolvido pelo Banco de Alimentos. “As pessoas estão passando fome, a quantidade de famílias que estão entrando na linha da miséria está aumentando, a pandemia empurrou muito gente para a pobreza. De modo que uma política de segurança alimentar fortalecida é primordial”, destacou.

Localizado na CEASA, o Banco de Alimentos é parte do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional do Governo Federal, criado pelo então presidente Lula e é administrado pela Prefeitura de Rio Branco.