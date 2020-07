A Superintendência de Transportes e Trânsito – RBTrans, vem trabalhando desde a segunda quinzena do mês de maio na construção de novos abrigos em 10 bairros da capital acreana. São eles: Corrente, Bairro da Paz, Vila Acre, Aviário, 06 de Agosto, Jardim Primavera, Belo Jardim I, Portal da Amazônia, Corrente e Bairro da Paz.

Concretagem de pilares, construção de baldrame, cobertura, banco e pintura, são as etapas para a construção dos novos abrigos. Sawana Carvalho, superintendente do órgão, relatou que esse trabalho é contínuo e segue um planejamento realizado pela Diretoria de Trânsito da autarquia.

“Ao todo serão 24 novos abrigos construídos para proporcionar aos usuários do sistema de transporte público, mais conforto e proteção, proporcionando melhor acesso e qualidade das condições naturais enfrentadas diariamente como sol e chuva. Rua Valdomiro Lopes, Avenida Ceará, Ramal da Judia, Aviário e Via Verde são alguns dos locais onde estamos trabalhando e que serão beneficiados com os novos abrigos”, relatou Sawana.