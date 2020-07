Policiais Militares do 2° Batalhão da Polícia Militar (2º BPM/PMAC) apreenderam 4 armas de fogo, uma menor e prenderam 6 pessoas, na tarde desta segunda-feira, (20), no Bairro Cidade Nova, em Rio Branco.

Durante patrulhamento no bairro Cidade Nova, os militares encontraram cinco indivíduos em atitude suspeita e que, ao perceberem a presença da polícia, tentaram se furtar da abordagem policial, sendo três deles imediatamente capturados e dois correram pelas margens do Rio Acre.

Com os primeiros 3 indivíduos detidos foram encontrados um Revólver calibre .38, marca Taurus, uma submetralhadora 9mm, 05 munições de calibre .38 e 21 munições 9mm.

Outra equipe policial realizou buscas as margens do Rio Acre com o objetivo de prender os dois suspeitos que se evadiram e que também portavam armas de fogo. Eles foram localizados próximo a uma residência utilizada para o tráfico de drogas.

Com eles foram apreendidos um 2 Revólveres calibre .38, marcas Taurus e Smith, 18 munições calibre .38 e 20 munições calibre .380.

Todos os envolvidos e o material foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes para as demais providências.