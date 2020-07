Na tarde dessa segunda-feira (20), Investigadores da Polícia Civil de Capixaba, com o apoio de Policiais Rodoviários Federais, prenderam em flagrante, o jovem M.F.B.L., de 25 anos, pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Os Policiais Civis em Capixaba e Brasiléia já vinham investigando o jovem e na tarde de segunda feira (20), receberam a informação que M.F.B.L teria saído de Brasiléia com destino à Rio Branco e estaria levando droga no interior do veículo. Em ato continuo, solicitaram apoio da Polícia Rodoviária Federal e se deslocaram à BR-317 no intuito de abordar o veículo.

Por volta das 17 horas, os Policiais conseguiram abordar o veículo Fiat/Idea que vinha sendo conduzido pelo suspeito que foi abordado e o conduziram até a Delegacia de Policia Civil de Capixaba. O veículo foi revistado e encontrado em seu interior 1 kg de cocaína e 14kg de maconha do tipo ‘skunk’.

Em razão da situação de flagrância foi dado voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à uma das celas da delegacia. O mesmo poderá ser transferido ao presídio na Capital nas próximas horas, ficando 1ª disposição da Justiça podendo ser condenado em até 15 anos de cadeia. Com informações de investigadores/PC