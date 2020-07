Na tarde desta terça-feira (21), a Polícia Civil em uma operação integrada entre com a Polícia Militar e Polícia Penal,sob os comandos do Delegado titular, Luiz Tonini, fechou uma boca de fumo no bairro Ayrton Sena, em Epitaciolândia e prendeu três indivíduos que estavam no local.

A ação é resultado de uma operação integrada que vinha sendo realizada há alguns dias pela equipe. Segundo informações, os agentes cercaram a residencia utilizada como ponto de venda do entorpecente, onde três suspeitos estariam traficando e atuando na receptação de produtos proveniente de furtos.

Na residência, além da droga, foram apreendidos munições dentre elas calibre 762 de uso restrito da polícia, utilizadas em fuzis para assaltos a bancos, carros fortes e outros empreendimento de grande porte que possivelmente seriam comercializadas na região do Baixo Acre, inclusive, segundo o delegado, havia criminosos de Rio Branco interessados em comprar esses armamentos.

Alguns eletrodomésticos como: roçadeira, bicicleta e televisor também foram apreendidos. Com as prisões, os três indivíduos foram levados para a delegacia do município, onde foi feito todos os procedimento necessário e em seguida serem encaminhados para a Unidade Prisional de Rio Branco.