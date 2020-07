O partido deliberou que caminhará com a prefeita Socorro Neri (PSB) e deve indicar o você na disputa eleitoral na Capital Rio Branco. Com esse desdobramento, a permanência dos que eram contrários a esta posição fica no campo da incerteza.

Liderados pela presidente da executiva estadual, senadora Mailza Gomes, do esposo James Gomes e do presidente municipal Pastor Reginaldo, o grupo que defendeu a exaustão a candidatura de Tião Bocalom devem refletir sobre a permanência na sigla.

O governador se mostrou chateado com as últimas declarações feitas pelo presidente da executiva municipal, que fez uma fala de fogo amigo e causou constrangimento interno no partido.

Mailza Gomes que pouco fala, tem procurado evitar confronto, mas se mostra muito decepcionada com o desfecho que a situação se deu.

Aliados próximo da senadora, dizem que ela fará reflexões e decidirá sobre os rumos a ser tomado, se deixará o partido Progressista, ou se convencerá do rumo apontado pelo governador, que é indicar o vice na chapa liderada pela prefeita Socorro Neri.

Certamente o pastor Reginaldo perdeu a confiança do grupo Camelista, depois de ataques vazados em áudios, onde chegou a afirmar que, o governo não tinha projeto e que não apresentava nada de novo.

O fato é que Gladson Cameli retomou o comando do PP e o clima de guerra que rodeava o partido, parece ter dado uma trégua momentânea.