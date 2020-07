O caso inusitado aconteceu em Cruzeiro do Sul. Os filhos de um senhor, que morreu vítima da Covid-19 no Hospital Regional do Juruá, interceptaram o carro da funerária Caminho de Luz que iria realizar os trâmites e levaram o corpo do pai para ser enterrado no Guajará, cidade de origem da família.

“A família queria levar o corpo para ser sepultado no Guajará, mas por ser um caso de covid, a lei não permite esse tipo de traslado. No caminho para o cemitério, específico para vítimas da pandemia, eles me fecharam, dois caras nos pararam e disseram que levariam o corpo do pai deles de qualquer forma. Nós não temos poder de polícia e não podíamos impedir”, conta o gerente da funerária, Platinir Ferreira

Durante a ação, os filhos não usaram de violência. “Eu entendo essa situação, mas, infelizmente, a gente cumpre regras estabelecidas pelo Ministério Público”, salienta Ferreira.

A funerária ainda não registrou Boletim de Ocorrência. A abordagem da família ocorreu em frente ao Portal do Refrigerante Cristal. Por Jurua em Tempo