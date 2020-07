Hamilton Mourão divulgou o balanço das atividades realizadas por meio do Conselho Nacional da Amazônia Legal nos últimos meses – Foto: Marcos Vicentti

Durante reunião entre o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, com os gestores estaduais que fazem parte do Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL), realizada por meio de videoconferência nesta terça-feira, 21, o governador Gladson Cameli aproveitou a oportunidade para agradecer a ajuda quem vem sendo dada pela União ao Estado do Acre, sobretudo no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Cameli frisou a inauguração de dois hospitais de campanha em menos de 60 dias para o atendimento à população. Juntas, as unidades erguidas de maneira permanente nas duas maiores cidades acreanas, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, disponibilizaram 190 novos leitos para o fortalecimento da sistema público de Saúde. As estruturas foram construídas com recursos específicos do governo federal no combate à Covid-19.

“O meu muito obrigado ao governo federal pela agilidade e empenho quando o assunto é ajudar o nosso estado. A maioria das nossas solicitações foi atendida e isso foi muito importante para que vidas fossem salvas. Exemplo disso são os nossos hospitais de campanha, que já estão funcionando e continuarão sendo utilizados após a pandemia. Gostaria também de agradecer o vice-presidente Mourão por sua postura democrática e sempre sensível com as nossas causas”, pontuou.

Relatório de atividades do Conselho Nacional da Amazônia Legal é apresentado pelo vice-presidente

No encontro realizado virtualmente, Hamilton Mourão divulgou o balanço das atividades realizadas por meio do Conselho Nacional da Amazônia Legal nos últimos meses. O vice-presidente, que também acumula a função de presidente do CNAL, destacou avanços nas negociações com os países investidores do Fundo Amazônia, integração da agenda de políticas ambientais à pauta econômica, manutenção das operações federais e fortalecimento da fiscalização, assim como ampliação da regularização fundiária na região Amazônica.

Mourão pontuou ainda a sobre a situação das queimadas. Segundo o vice-presidente, é de interesse do governo federal realizar concurso público para aumentar os quadros do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e ampliar o monitoramento por meio de satélites para que os dados sejam fornecidos com segurança e clareza. Mourão citou a prorrogação da Operação Verde Brasil 2 e apresentou o resultado das fiscalizações e apreensões até o dia 19 de julho.

“Nós temos que apresentar o resultado positivo em relação ao combate as ilegalidades. A minha visão é que ao longo do segundo semestre esses resultados irão aparecer e nós vamos conseguir destravar e avançar nesta questão. Várias entidades estão se mobilizando porque estão confiando no nosso trabalho e isso tem a participação fundamental de cada um dos governadores. No próximo mês de agosto, uma reunião entre os presidentes dos países Amazônicos e o Banco Interamericano de Desenvolvimento deve ser realizada para tratar das questões comuns da Amazônia”, ressaltou.

Todas as demandas apresentadas pelos governadores e vice-governadores da Amazônia Legal foram ouvidas pelo vice-presidente Mourão. Uma nova reunião será marcada em breve para tratar dos avanços e pleitos propostos pelos 9 estados da região.