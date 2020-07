Em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, a Fundação FCCV iniciou nesta segunda-feira (20) a implantação de cabeamento de rede em 12 unidades de saúde do município. O objetivo é permitir a instalação do Programa de Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).

Nesta semana, serão realizados os serviços em dois locais. Primeiro, entre esta segunda e terça-feira (21), a implantação será realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) 25 de Agosto. Já entre quarta (22) e quinta-feira (23), o serviço será feito na UBS do bairro Formoso.

As ações prosseguirão ao longo das próximas semanas e visam qualificar ainda mais o atendimento aos cidadãos.

Com o prontuário eletrônico, a população terá melhor acompanhamento da rede municipal de saúde. Todos os cabos de rede terão canaletas e eletroduto, seguindo todos os padrões de segurança determinados pelas autoridades.

Estas ações integram o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.