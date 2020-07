O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) votou a favor na noite desta terça-feira (21) da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 15/2015, que torna o Fundeb (Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da Educação) permanente na Constituição Federal. A PEC recebeu a orientação “Sim” de todos os partidos e teve 499 votos favoráveis.

Jesus Sérgio foi até Brasília para acompanhar no plenário da Câmara dos Deputados e ao lado da bancada do seu partido, o PDT a aprovação do Fundeb.

“Como professor fiz questão de acompanhar pessoalmente a aprovação do Fundeb, pois é o principal mecanismo de financiamento da educação pública brasileira. Por isso, é tão importante para o desenvolvimento da educação do nosso país. Estou muito orgulhoso em fazer parte deste momento histórico para o setor educacional do Brasil”, afirmou Jesus Sérgio.

De acordo com a PEC, a complementação da União para financiar o Fundeb deixará de ser 10% e passará a ser 23%, e essa complementação crescerá de forma gradativa ao longo dos próximos seis anos (2021 a 2026). O Fundeb atual tem validade até o dia 31 de dezembro de 2020.