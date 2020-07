Corpo de menina de 2 anos que se afogou no Rio Envira foi resgatado na tarde desta terça (21) — Foto: Corpo de Bombeiros do Acre

O corpo de uma criança de 2 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Acre, na tarde desta terça-feira (21), de dentro do Rio Envira, em Feijó, interior do estado. As informações repassadas para os bombeiros são de que a família da menina mora próximo do rio.