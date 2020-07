A Prefeitura está impulsionando os trabalhos de infraestrutura no perímetro urbano de Rio Branco e povoados adjacentes, com a recuperação de vias, tapa-buracos, drenagem, remendo profundo, entre outros.

Esta semana a Prefeitura, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), está concluindo a recuperação de quase 100% das ruas do Conjunto Village Tiradentes. No entorno da cidade, os trabalhos avançam, em ritmo intenso no Ramal do Rodo com a recomposição de remendo profundo. Posteriormente será realizada o recapeamento asfáltico.

Nesta terça-feira (21) várias equipes de trabalhadores da empresa formaram uma frente simultânea de serviços e está atuando na Rua Lourival Ribeiro, Bairro Taquari, Via Chico Mendes, Rua João Amâncio, Sobral, transversais do Bairro Boa União e no Bairro Mocinha Magalhães a Prefeitura está recuperando o corredor de ônibus.

Segundo o presidente da Emurb, Marco Antônio Rodrigues, a Rua Francisco Xavier, no Bairro João Eduardo, encontra-se com 60% da pavimentação asfáltica concluída. No local, a Emurb está finalizando uma rede de água para evitar alagamento, a exemplo da Rua Galáxia, no Morada do Sol, onde o sistema de captação era insuficiente e foi ampliado.