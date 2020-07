As políticas educacionais desenvolvidas pelo governo do Acre para a diminuição dos acidentes de trânsito têm surtido efeito. A redução geral no estado foi de 30% e, em Cruzeiro do Sul, atingiu 40% nos primeiros seis meses do ano de 2020 em relação ao ano de 2019.

De acordo com as informações da 1° Ciretran, de janeiro a junho de 2019 houve 210 acidentes de trânsito no município, com 8 vítimas. Em 2020, foram registrados 162 acidentes com 4 vítimas fatais.

Segundo a gerente da 1° Ciretran, Taianara Martins, a redução deu-se em função das ações de conscientização e, também, do isolamento social ocorrido em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

“Nossas ações educacionais têm surtido efeito na conscientização da nossa população, consequentemente nossos índices vêm reduzindo significativamente”, disse.