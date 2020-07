A Prefeitura de Brasiléia segue realizando melhorias nos ramais do município, a equipe da secretaria de obras esta com os maquinários no ramal do KM 84, onde serão realizados serviços de abaloamento, piçarramento e limpeza em 70 km de ramal, beneficiando mais de 400 pessoas em diversos seringais.

O morador Assis Oliveira (Dande), destacou a importância do trabalho para a comunidade. “Agradeço a prefeita Fernanda Hassem, uma Grande parceira e amiga da nossa comunidade, ao secretário de obras e dizer que para nós é a realização de um sonho a melhoria do nosso ramal, estávamos há 8 anos isolados sem nenhuma manutenção, sem entrada de maquinas para trabalhar. Obrigado prefeita e a toda equipe”, destacou Dande.

O Secretário Municipal de Obras, Lima Andrade, esteve visitando os trabalhos e falou sobre as obras “Estamos com os maquinários e equipamentos avançando com os trabalhos no ramal do Cajueiro até o bambuzal, em seguida vamos para o ramal principal do KM 84, Santa Luzia, que vai até o Tojal, logo depois vamos seguir até o rio Iaco”.