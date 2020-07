Na manhã do dia 17 de junho deste ano, em uma visita de cortesia, a prefeita Socorro Neri, acompanhada pelo secretário Municipal de Obras, Edson Rigaud, esteve no Parque Industrial de Rio Branco (BR 364 – sentido Porto Velho), onde foi recepcionada por vários empresários da construção civil, na empresa Elenorte.

O empresário Francisco Salomão, anfitrião do encontro, naquela data, reconheceu a seriedade da prefeita. “Estamos preocupados com a situação e sempre mantivemos o bom diálogo com a prefeita Socorro Neri. Qualquer ação que minimize os nossos custos é de grande ajuda para que possamos manter a média de 2,5 a 3 mil empregos que são gerados aqui”, destacou.

O presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Celestino Oliveira, à época um dos coordenadores da reunião, ficou muito satisfeito com a sinceridade da prefeita, que enfrenta uma pandemia e ainda mantém os investimentos necessários à infraestrutura da capital. “Nossa reunião foi positiva porque a prefeita Socorro Neri demonstra compreender a situação e se compromete em fazer o possível para nos apoiar. Fiquei muito feliz com o resultado”, disse.

Dentre as demandas apresentadas pelos empresários estava a recuperação do Parque. A prefeita percorreu algumas ruas do local, verificando de perto a situação das ruas, da falta de iluminação e do mato, que tomava conta do terreno adjacente, trazendo perigo aos funcionários e empresas.

“Ao constatar a situação do Parque Industrial, espaço onde estão localizadas várias empresas que geram emprego e renda para nossa cidade, determinei, de imediato, uma ação emergencial de recuperação, com iluminação pública, roçagem e recuperação de ruas”, disse Socorro Neri.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED

Após levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade, identificou-se que quatro ruas do Parque Industrial precisavam de implantação de iluminação pública.

As ruas atendidas foram: Avenida Parque, também conhecida como Avenida dos Amores, onde a Prefeitura de Rio Branco instalou 49 (quarenta e nove) luminárias de lâmpadas vapor de sódio 400W.

Já nas ruas Monte Sião, Raiz de Davi e Moabitas foram instaladas 106 (cento e seis) luminárias de lâmpadas vapor sódio de 250W.

O investimento total com iluminação pública no Parque Industrial foi de R$ 130.142,65 (cento e trinta mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

A Prefeitura de Rio Branco também está realizando o reparo em treze ruas do Distrito Industrial (BR 364 – sentido Aeroporto), com investimento previsto de R$ 162.048,59, para o reparo de 193 pontos de iluminação pública.

As ruas que estão recebendo trabalho da Iluminação Pública no Distrito Industrial são: Acácia, Isaac Benchimol, do Café, do Sol, Major Jenor, Travessa Lisboa, Major Gesner, Edmundo Pinto, Cerâmica, Aldemar Ferreira, Travessa São José, Entrada do Setor “B” e Sabiá.

LIMPEZA PÚBLICA

A equipe da Zeladoria também realizou limpeza em toda região do Parque Industrial, trabalho que teve início em 17 de junho (dia da reunião com os empresários) e foi concluído em 11 de julho.

A Prefeitura de Rio Branco ainda realizou roçagem, capina e recolhimento de resíduos.

URBANIZAÇÃO

A Empresa Municipal de Urbanização – EMURB – também realizou serviços como Remendo Profundo, Recuperação e Regularização de Base com o uso de Solo Laterítico (Piçarra Bruta), Imprimação Betuminosa com emprego de Asfalto Diluído e sarrafeamento com areia, visando preservar os pontos trabalhados e diminuir a poeira.

No levantamento realizado pela EMURB identificou-se a necessidade de beneficiar trinta mil metros quadrados que estavam muito comprometidos.

Ao todo foram efetuados serviços emergenciais em dois quilômetros e meio, assim distribuídos: Avenida dos Amores, recuperação de 900 metros. Na rua Monte Sião a prefeitura beneficiou 1.200 metros e na rua Raiz de Davi mais 400 metros de serviços.